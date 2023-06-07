Участок Мариинского переулка в Томске перекрыт из-за аварийного ремонта сетей

Участок будет перекрыт до 20.00 9 июня
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
Из-за аварийного ремонта сетей пришлось перекрыть участок Мариинского переулка, предупреждает мэрия. Речь про участок от Комсомольского проспекта до улицы Ново-Киевской.
«Участок будет перекрыт до 20.00 9 июня», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Ремонт в Мариинском переулке будет вести АО «ТомскРТС». На это время в переулке установят временные дорожные знаки, которыми и нужно руководствоваться водителям.
Также из-за аварийных работ до 13 июня перекроют участок улицы Никитина.