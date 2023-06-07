Томичи завоевали две медали на Кубке мира по рафтингу

Команду Томской области составили спортсмены учебно-спортивного центра водных видов спорта Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томичи успешно выступили на Кубке мира по рафтингу, который проходил в Боснии и Герцеговине. Новость опубликовали на сайте администрации Томской области. В чемпионате участвовали более 20 команд из Англии, России, Словении и Чехии.

«В дисциплине «слалом» томичи стали серебряными призерами, в «длинной гонке» - бронзовыми», - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Команду Томской области составили спортсмены учебно-спортивного центра водных видов спорта – Матвей Ершов, Дмитрий Зимин, Сергей Самойлов, Александр Сондор. Подготовил команду тренер Алексей Широков.

В общекомандном зачете Кубка томичи заняли третье место. На первом и втором оказались наши соотечественники – спортсмены из Горно-Алтайского госуниверситета.

Напомним, что 12 июня в Томске пройдет велогонка Terra Siberia, из-за чего перекроют движение на участке проспекта Ленина.