В Томске из-за жары произошел пожар на подстанции

Из-за аномальной жары в Томске произошел пожар на одной из трансформаторных подстанций. Фото: ООО «Горсети».

Из-за аномальной жары в Томске произошел пожар на одной из трансформаторных подстанций. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ООО «Горсети».

«Сегодня около 14:43 на трансформаторной подстанции, которая находится на улице Л. Шевцовой, 15 ,из-за жары загорелась соединительная муфта», - говорится в сообщении.

Сотрудники компании быстро выехали на место происшествия и предотвратили аварию. Сейчас, по сообщению Горсетей, подстанция работает в штатном режиме.

Напомним, что из-за жаркой погоды в Томской области появились проблемы с водой. Прокуратура начала проверку после аварии в Каргаске, где без воды остались более 10 тысяч людей. А Следственный комитет проверяет информацию о проблемах с водоснабжением в Кожевниковском и Томском районах.