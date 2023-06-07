Фестиваль «вотЭТнОночь» пройдет в Томске 10 июня

В программе фестиваля значится дефиле в национальных костюмах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске 10 июня состоится фестиваль «вотЭТнОночь». Афишу праздника опубликовала пресс-служба администрации Томской области. Сообщается, что фестиваль приурочен к празднованию Дня России.

«Участников ждут творческие мастер-классы по созданию национальных атрибутов», - сообщила пресс-служба обладминистрации.

Также в программе фестиваля – выставка изделий народных промыслов, дефиле в национальных костюмах, концерт и этнодискотека.

Фестиваль пройдет на улице Шишкова, 10. Время проведения – с 18.30 до 22.00.

Напомним, что томские бренды представят свои коллекции на фестивале «Модный дворик».