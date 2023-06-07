Томский педиатр советует рассказывать детям про полезную и вредную еду

Детям нужно рассказывать про вредную и полезную еду Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С подростками нужно чаще разговаривать о вредной и полезной пище, советует врач-педиатр центра общественного здоровья и медицинской профилактики Томска Светлана Станкевич. Ее рекомендации о том, как привить ребенку правильные пищевые привычки, публикует «МК-Томск».

«Младшие школьники, как правило, более дисциплинированы в вопросах питания, чем ребята постарше», - отметила специалист.

В подростковом возрасте многие дети не едят в столовых и буфетах, а тратят деньги на чипсы, газировку и другие вредные продукты. Светлана Станкевича посоветовала не упускать этот момент. Еще один совет от специалиста – это ходить в магазины вместе с детьми, объяснять им, какие продукты можно покупать, а какие – нет.

Также медики посоветовали не употреблять алкоголь в жару.