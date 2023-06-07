В Томской области до 1 декабря создадут Муниципальные центры управления Фото: Ксения Высотина

До 1 декабря во всех муниципалитетах Томской области появятся центры управления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ЦУР региона со ссылкой на поручение Президента РФ Владимира Путина, которое было дано входе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

«Опыт Центров управления регионами необходимо адаптировать для муниципалитетов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для органов местного самоуправления создадут цифровую коммуникационную платформу. Участие в том проекте примет АНО «Диалог регионы».

Напомним, что в Томске проходят праздничные мероприятия в честь 419-летия города.