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НовостиОбщество7 июня 2023 8:53

В Томской области до 1 декабря создадут Муниципальные центры управления

Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин
Александра Тайбатрова
В Томской области до 1 декабря создадут Муниципальные центры управления

В Томской области до 1 декабря создадут Муниципальные центры управления

Фото: Ксения Высотина

До 1 декабря во всех муниципалитетах Томской области появятся центры управления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ЦУР региона со ссылкой на поручение Президента РФ Владимира Путина, которое было дано входе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

«Опыт Центров управления регионами необходимо адаптировать для муниципалитетов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для органов местного самоуправления создадут цифровую коммуникационную платформу. Участие в том проекте примет АНО «Диалог регионы».

Напомним, что в Томске проходят праздничные мероприятия в честь 419-летия города.