Томский губернатор Владимир Мазур дал старт новому сезону проекта «Трудовое лето» и летнему семестру студотрядов

Фото: Томская область

Сегодня, 7 июня, на Новособорной площади губернатор Томской области Владимир Мазур открыл новый сезон проекта «Трудовое лето» и поздравил с летним трудовым семестром студенческие отряды.

По инициативе губернатора в Томске в этом году создан трудовой отряд подростков «Пятая четверть». 1000 подростков, разделённых на районные бригады, в течение трёх месяцев приведут в порядок скверы и парки, детские и спортивные площадки, дворовые территории и общественные пространства Томска.

Фото: Томская область

«Символично, что «Трудовое лето» стартует в День города. Сегодня наш любимый Томск отмечает 419 лет. И я с удовольствием поздравляю всех томичей с праздником! Вместе с новым поколением томичей мы подготовили городу подарок. Тысяча школьников будет работать на благоустройстве Томска. Будет делать Томск лучше, краше, удобнее. Мы хотим видеть город именно таким, потому что нам здесь жить!», - сказал губернатор Владимир Мазур.

Глава региона вручил путевки бригадирам трудовых отрядов подростков, а также поздравил с летним трудовым семестров командиров и участников студенческих отрядов.

«Поздравляю с началом трудового сезона студенческие отряды! Искренне рад за ребят, которые этим летом поработают и заработают, споют песни у костра и найдут новых друзей!», - сказал губернатор.