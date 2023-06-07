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НовостиОбщество7 июня 2023 8:17

В Томске тысяча школьников в каникулы поработают на благо города

В день рождения города создали для школьников тысячу рабочих мест
Алёна Мищенко
Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

В Томске для школьников создали тысячу рабочих мест во время летних каникул. Подростки будут работать на благо города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатора Томской области Владимир Мазур.

Напомним, ранее Владимир Мазур выделил дополнительно 14 млн рублей для организации трудового отряда «Пятая четверть», в котором смогут поработать подростки от 14 до 17 лет.

«В день рождения Томска сделали городу подарок. Создали для школьников тысячу рабочих мест – ребята будут в каникулы заниматься благоустройством областного центра, помогать муниципальным и коммунальным службам», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, томские подростки хотят внести вклад в облик родного города, помочь навести чистоту и заработать.