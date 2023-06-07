Томичи соберут гуманитарную помощь для жителей Белгородской области

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В Томской области по поручению губернатора Владимира Мазура начался по сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как рассказал заместитель по территориальному развитию Анатолий Рожков, решением губернатора Владимира Мазура Томская область одна из первых присоединилась к предложению партии «Единая Россия» по сбору гуманитарной помощи для жителей Белгородской области.

«Сбор будет организован на базе общественных приемных партии в городах и районах Томской области. Анатолий Рожков попросил глав муниципалитетов оказать помощь в этой работе», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор подчеркнул, что сбор помощи уже начался. Также Томская область подготовила 138 мест для размещения жителей приграничного региона, которые соберутся приехать в Томскую область.