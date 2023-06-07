Трое жителей Томской области продали краденный металлолом за 55 тысяч рублей

Фото: УМВД по Томской области

В Томске полицейские задержали троих мужчин, которые похитили более 450 кг изделий из металла на сумму более 50 тысяч рублей со склада в селе Батурино, сообщает пресс-служба УВМД по регионе.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные со склада в селе Батурино украли изделия из металла. Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 22 до 49 лет.

По предварительный данным, c территории склада мужчины украли запасные части сельскохозяйственной техники и лом металла, общей массой более 450 килограмм. Украденные вещи на сумму более 55 тысяч рублей они поместили в грузовой автомобиль и продали в пункте приема.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».