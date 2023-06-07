Томичи жалуются на дороги, вонь и мусор в комментариях к поздравлениям с Днем города

Фото: Анна Ковалева

Жители Томска в День города массово жалуются на проблемы в областном центре. Свои жалобы томичи оставляют в комментариях под поздравлениями чиновников. На это обратило внимание издание «МК в Томске».

Множество комментариев под поздравлением и.о. мэра Михаила Ратнера в телеграм-канале мэрии касается качества дорог.

«А дороги будут?»; «Мы хотим нормальных дорог», - задаются вопросом томичи.

Под поздравительным видео губернатора Мазура комментарии начинаются с вопроса о том, будут ли в честь дня города заниматься состоянием города?

Другой житель Томска считает, что состояние города находится в плачевном состоянии.

«Город на дне. Среди соседей и знакомых только и разговоры о переезде из Томска», — написал Юрий.

По мнению Станислава, праздника в городе не чувствуется.

«Город не ухожен, в предыдущие годы весь в цветах и зелени утопал. Дороги в любимом городе оставляют желать лучшего, установка урн в городе для чистоты и порядка, я так понимаю, не планируется, — обратил внимание мужчина.

Также множество томичей пожаловались на вонь в городе, не убранный мусор в контейнерах баках и урнах.

Напомним, 7 июня Томск отмечает свой 419-й день рождения. В этот день для томичей подготовили квиз и концерт на площади Новособорной.