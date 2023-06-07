Жителям Томска напоминают, что купание в фонтанах может быть опасным

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В Томске местных жителей просят не купаться в фонтанах. Существует риск пораниться о технологическое оборудование, сообщает пресс-служба мэрии.

"Кроме того, в фонтанах циркулирует обычная водопроводная вода, непроточная. В целях очистки в нее добавляются фильтрующие вещества, которые могут сказаться на состоянии кожи купающихся. И такую воду категорически запрещено пить", - говорится в сообщении.

Администрация также попросила томичей соблюдать меры личной безопасности и не допускать в чаши фонтана детей.