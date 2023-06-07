Леса горят на севере области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области действуют 14 лесных пожаров. Горят леса на севере региона. За прошедшие сутки было ликвидировано три лесных пожара, сообщили в облдепартаменте лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки ликвидированы 3 лесных пожара в Верхнекетском, Асиновском и Шегарском лесничествах. Сложной остается обстановка на севере Томской области. Сейчас там действует 14 лесных пожаров, 4 из которых уже локализованы», — говорится в сообщении.

В тушении огня принимал участие 221 человек, из них 53 сотрудника лесопожарных станций, 159 сотрудников авиипожарной службы, 6 арендаторов и 3 сотрудника лесной охраны.

Добавляется, что аномальная жара продолжает держаться на всей территории Томской области. Специалисты в круглосуточном режиме функционируют в лесах региона.

Всего с начала года ликвидировано 75 лесных пожаров на общей площади 1144,6 га. Средняя площадь одного пожара составляет 15,26 га. В 34 случаях причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий, по вине местного населения – 33, от пять.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.