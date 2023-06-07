Жители Томска рассказали о своих планах на празднование Дня города

Фото: Ксения Высотина

В среду, 7 июня, жители Томска отмечают День Города. Город был основан 7 октября, однако празднование перенесли на лето, чтобы осенние дожди не испортили торжественный момент. Горожане поделились, как будут отмечать День города.

Согласно опросу, большинство томичей даже не помнят, что у Томска сегодня день рождения.

«Какой день рождения? Вот если бы на улице было +20, тогда с удовольствием погуляли бы всей семьей, поднялись бы на Воскресенскую гору. А в такой жаре нет никаких желаний, только быстрее бы спрятаться в прохладной квартире или офисе», — сказал изданию «МК в Томске» томичи Василий.

Томичка Лариса 7 июня своих детей не планирует брать на празднование Дня города из-за жары.

«У меня двое маленьких детей, им было бы интересно сходить, например, на площадь Новособорную или на Белое озеро, но в такую жару мы точно никуда не пойдем, это просто опасно», — сказала томичка.

А вот молодой человек Никита собирается днём пойти на квиз, посвященный истории города. Дома в этот день парень не собирается.

Напомним, в Томске 7 июня состоятся мероприятия в честь Дня города. Так, в 15:00 на Воскресенской горе начнется квиз «419 страниц истории». Вечером 7 июня томичей приглашают на Новособорную площадь: в 18.30 здесь начнется концерт.