Томские бренды одежды представят свои коллекции на фестивале «Модный дворик»

В Томске пройдет фестиваль "Модный дворик". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 11 июня с 11 до 22 часов на площади у СФТИ пройдет фестиваль «Модный дворик». Дизайнеры из Томска и Кузбасса представят около 30 брендов одежды и обуви, сообщили в администрации региона.

«Наряду с презентациями брендов и модными показами, на фестивальной площадке пройдут шоу, мастер-классы и консультации визажистов. Мастера-парикмахеры представят гостям фестиваля модные тенденции в стрижках 2023 года, визажисты научат делать стрелки и макияж смоки айс. Во время фестиваля будут работать барберы», — говорится в сообщении.

Также гости «Модного дворика» смогут принять участие в лотерее и выиграть сертификат на приобретение продукции одного из брендов – участников фестиваля.

На мероприятии будет работать детская локация, где детям дадут мастер-класс по косоплетению и предложат сделать аквагрим.

Вечером для гостей будет петь кавер группа «Мой любимый VINIL» и работать фудкорт. Завершится фестиваль дискотекой.

Помимо томских дизайнеров свои коллекции представят модельеры из Кузбасса.