Губернатор Владимир Мазур поздравил жителей Томска с Днем города

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил жителей Томска с Днем города. В среду, 7 июня, Томску исполнилось 419 лет. Поздравление глава региона записал в своем телеграм-канале.

«Дорогие томичи! Сегодня день рождения нашего любимого Томска. Это праздник вехе, кто живет и работает в Томске. Всех, кто здесь родился, учился, получил образование и путевку в жизнь. Наш старинный университетский город имеет неповторимый колорит. Он влюбляет в себя с первого взгляда. Он дарит силы творить, созидать и действовать. И, конечно, Томску нужно внимание — мы все хотим видеть наши город красивым, современным и удобным» — сказал в своем поздравлении Владимир Мазур.

Также губернатор поздравил тех, кто своим трудом и знанием работает на благо Томска и томичей.

Напомним, в Томске 7 июня состоятся мероприятия в честь Дня города. Так, в 15:00 на Воскресенской горе начнется квиз «419 страниц истории». Вечером 7 июня томичей приглашают на Новособорную площадь: в 18.30 здесь начнется концерт.