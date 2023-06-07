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НовостиПроисшествия7 июня 2023 1:57

Пожарные спасли 14-летнего мальчика из горящей квартиры в многоэтажке в Томске

Причина пожара устанавливается
Алёна Мищенко
Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Томске на Московском тракте произошел пожар в многоэтажном доме. Пожарные пасли 14-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в жилом одноподъездном девятиэтажном жилом доме на Московском тракте поступило в 20:54. Пожар произошел в квартире на балконе.

«Пожарными в составе звена ГДЗС по лестничным маршам спасен мальчик 14 лет», — говорится в сообщении.

В результате пожара обгорел холодильник, закоптились стены и вещная обстановка на балконе. Общая площадь возгорания составила 0, 5 квадратных метров.

Огонь ликвидировали в 21:06. Причина пожара устанавливается.