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НовостиОбщество6 июня 2023 16:00

Концерн «Энергоатом» возглавил выпускник Томского политеха Александр Шутиков

Концерн является оператором российских АЭС
Александра Тайбатрова
Выпускник Томского политехнического университета Александр Шутиков возглавил концерн «Энергоатом»

Выпускник Томского политехнического университета Александр Шутиков возглавил концерн «Энергоатом»

Фото: Пресс-служба ТПУ

Выпускник Томского политехнического университета Александр Шутиков возглавил концерн «Энергоатом», об этом сообщили в Telegram-канале вуза. Концерн является оператором российских атомных электростанций.

«Александр Шутиков будет отвечать за повышение эффективности и безопасности эксплуатации российских АЭС», - написали в Telegram-канале ТПУ.

Также в вузе отметили, что выпускники ТПУ составляют фундамент атомной промышленности страны. На семи из 11 действующих в России АЭС руководителями являются именно выпускники Томского политеха.

Ранее ученые ТПУ предложили использовать «горючий лед» для тушения пожаров.