Концерн «Энергоатом» возглавил выпускник Томского политеха Александр Шутиков

Выпускник Томского политехнического университета Александр Шутиков возглавил концерн «Энергоатом» Фото: Пресс-служба ТПУ

Выпускник Томского политехнического университета Александр Шутиков возглавил концерн «Энергоатом», об этом сообщили в Telegram-канале вуза. Концерн является оператором российских атомных электростанций.

«Александр Шутиков будет отвечать за повышение эффективности и безопасности эксплуатации российских АЭС», - написали в Telegram-канале ТПУ.

Также в вузе отметили, что выпускники ТПУ составляют фундамент атомной промышленности страны. На семи из 11 действующих в России АЭС руководителями являются именно выпускники Томского политеха.

Ранее ученые ТПУ предложили использовать «горючий лед» для тушения пожаров.