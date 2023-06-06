В Томске в 2023 году отремонтируют около 20 дворов

Для ремонта дворов используют муниципальную субсидию. Фото: Анна Ковалева

Выезд по дворовым территориям Советского района, где был проведен ремонт, совершил 6 июня и.о. мэра Михаил Ратнер, сообщила пресс-служба мэрии. Также он побывал возле домов на проспекте Фрунзе, 218-220 и на улице Алтайской, 90.

«Ремонта дорожного покрытия на этих объектах не было более 30 лет, с момента постройки многоэтажек», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Ремонт в проезде на проспекте Фрунзе, 218-220 начали в марте. Чтобы водители снижали здесь скорость, планируют обустроить искусственную неровность. Идет ремонт и во дворе на Алтайской, 90. Подрядчик уже уложил тысячу квадратных метров асфальта, сделал парковку, уложил бордюры и т.д. Районной администрации поручили проработать вопрос озеленения двора.

Всего в 2023 году планируется отремонтировать порядка 20 дворов. Для этого используется муниципальная субсидия. Жители делают ремонт через управляющую компанию или ТСЖ, а потом мэрия возмещает расходы.

Парки и скверы Томска также начали благоустраивать. Ранее были подведены итоги голосования за объекты благоустройства.