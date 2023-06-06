Экс-директор учреждения в Томской области оштрафован за невыполнение госзаказа

В отношении бывшего руководителя ГАУ возбудили дело об административном нарушении и назначили штраф. Фото: Сиб.фм

Томская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что в 2022 году ГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» не выполнило государственный заказ в полном объеме.

«Лесопатологические обследования, а также рубки ухода (прореживания) выполнены лишь на 44%, сплошные и выборочные санитарные рубки – на 33% и 34% соответственно», - привели данные в пресс-службе прокуратуры Томской области.

В отношении бывшего руководителя ГАУ возбудили дело об административном правонарушении и назначили штраф. Также представление вынесли начальнику департамента лесного хозяйства Томской области: именно это ведомство является учредителем «Томского лесохозяйственного производственного объединения». Сообщается, что финансирование учреждения увеличено, а уполномоченный орган усилил контроль за выполнением госзадания.

Также прокуратура выявила нарушения при строительстве дома на улице Гагарина, 18 в Томске.