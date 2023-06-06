В Томске назвали победителей фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении»

Победители фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении» определены. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Победители фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении» определены, сообщает департамент здравоохранения Томской области. Конкурс проводится с 2015 года, а в этом году на него прислали 179 фотографий.

«Гран-при конкурса получила фоторабота «Донбасс. Бедренная артерия – счет на секунды». Автор – врач больницы скорой медицинской помощи Михаил Гринченко», - рассказали в пресс-службе департамента.

Также победителей определяли в номинациях «Династия», «Наставничество», «Мое призвание – медицина», «Врачи в спорте», «Маленькие пациенты». Организаторы отмечают, что с каждым годом число участников конкурса растет, фотографии присылают как сотрудники областных медучреждений, так и частных клиник, федеральных учреждений.

Напомним, что в поселке Клюквинка построят врачебную амбулаторию за 20 миллионов рублей.