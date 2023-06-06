Томич пытался украсть ящик пива из магазина

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Томской области

В Томске 28-летний парень пытался украсть ящик пива из магазина, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Все произошло в магазине на Красноармейской улице. По предварительной информации, подозреваемый на глазах у продавца просто взял ящик пива и вышел из магазина.

«Участковый уполномоченный опросил свидетелей, изучил записи с камер наблюдения и установил подозреваемого», - уточнили в пресс-службе полиции.

Известно, что 28-летний томич ранее не был судим. Он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что уголовное дело возбуждено после возгорания на заправке в Томске.