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НовостиОбщество6 июня 2023 12:26

В Томской области действуют восемь лесных пожаров в пяти лесничествах

В Каргасокском районе ввели режим ЧС
Александра Тайбатрова
На территории Томской области действуют восемь лесных пожаров

На территории Томской области действуют восемь лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Томской области действуют восемь лесных пожаров, сообщает пресс-служба обладминистрации. Леса горят в Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Верхнекетском и Бакчарском лесничествах. Еще шесть пожаров за сутки были ликвидированы.

«Режим ЧС введен в Каргасокском районе», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В Бакчарском и Александровском районах действует режим повышенной готовности. С огнем борются более 100 человек, в том числе сотрудники авиапожарной службы, лесной охраны. Всего с начала сезона в Томской области потушили 74 лесных пожара.

Напомним, что томские ученые предложили использовать «горючий лед» для тушения пожаров.