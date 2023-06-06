В Томской области действуют восемь лесных пожаров в пяти лесничествах

На территории Томской области действуют восемь лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Томской области действуют восемь лесных пожаров, сообщает пресс-служба обладминистрации. Леса горят в Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Верхнекетском и Бакчарском лесничествах. Еще шесть пожаров за сутки были ликвидированы.

«Режим ЧС введен в Каргасокском районе», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В Бакчарском и Александровском районах действует режим повышенной готовности. С огнем борются более 100 человек, в том числе сотрудники авиапожарной службы, лесной охраны. Всего с начала сезона в Томской области потушили 74 лесных пожара.

Напомним, что томские ученые предложили использовать «горючий лед» для тушения пожаров.