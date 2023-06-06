Прокуратура выявила нарушения при строительстве дома на улице Гагарина, 18 в Томске

Здание не соответствует установленным ограничениям по видам применяемых строительных материалов, типу кровли и застройки. Фото: прокуратура Томской области

В Томске прокуратура выявила нарушения при строительстве дома по улице Гагарина, 18, который находится в охранной зоне объектов культурного наследия. Проверку ведомство начало после публикации в СМИ. Еще в 2016 году собственник принял решение о консервации объекта, для чего был разработан проект. Но работы по этому проекту до сих пор не выполнены.

«Здание не соответствует установленным ограничениям по видам применяемых строительных материалов, типу кровли и застройки», - пояснили в прокуратуре Томской области.

В результате проверки прокуратура указала владельцу здания на то, что необходимо завершить работы по консервации, а также внесла ему представление. Было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения требований в строительстве, его направили в Арбитражный суд Томской области.

Также прокуратура внесла представление и.о. мэра Томска и председателю Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области в связи с ненадлежащим контролем за соблюдением требований законодательства.

Напомним, что в ОЭЗ «Томск» в 2023 году начнут строить инжиниринговый центр.