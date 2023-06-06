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НовостиОбщество6 июня 2023 10:05

На Иркутском тракте в Томске голый мужчина завел девушку в подъезд

Вслед за ними бросился парень
Александра Тайбатрова
Фото: скриншот видео «Регион-70 Томск»

Фото: скриншот видео «Регион-70 Томск»

Очевидцы заметили в одном из дворов на Иркутском тракте в Томске голого мужчину. Видео опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». На нем видно, что мужчина приобнимает девушку, что-то говорит ей, а потом заводит в подъезд.

«Мужчина расхаживал по улице без трусов, бегал за девушкой и насильно заталкивал в подъезд», - так прокомментировал видео его автор.

В комментариях томичи рассуждают, были ли знакомы участники видео. Но в конце видеоролика видно, что вслед за ними в подъезд бросился парень, возможно, на помощь девушке.