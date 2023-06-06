Жителям Томска рассказали о 35-летие причисления к лику святых блаженной Ксении Петербургской

Фото: Ксения Высотина

День 6 июня в этом году отмечен знаменательным юбилеем — 35-летием причисления Христа ради юродивой блаженной Ксении Петербургской к лику святых — одной из самых почитаемых, особенно в Северной столице, рассказывает издание ФАН/ К ней обращаются с молитвами об укреплении веры, здоровье душевном и телесно, что особенно важно в нынешнее непростое время. Но особенно — о благополучии в семье, о даровании детей и их здоровье. О благополучной беременности и родах. Будущая подвижница родилась в первой половине XVIII столетия. Девушка вышла замуж и была счастлива в браке. Ее супруг Андрей Федорович был полковником и служил певчим при дворе. Но семейное счастье длилось недолго — молодая жена примерила вдовье платье. А в день похорон мужа облачилась в его мундир и обратилась ко всем со странной просьбой называть ее Андреем Федоровичем, уверяя, что Ксения лежит в гробу. Окружающие решили, что несчастная лишилась рассудка. Происходила она из достаточно обеспеченной дворянской семьи и после смерти супруга решила распродать все имущество, включая дом, а вырученные средства потратить на помощь бедным. Родные пытались оспорить сделку, ссылаясь на невменяемость Ксении, однако задуманное ей удалось осуществить. После этого она скитается по Петербургу и молит о прощении за вольные и невольные грехи покойного супруга. После того как мундир истрепался, Ксения стала носить лохмотья и дырявые башмаки. Ее подвергали насмешкам и даже издевке, однако она не обращала внимание на это. Подаваемую ей милостыню отдавала другим нищим. Ночевала у сердобольных людей. И вот петербуржцы стали замечать, что, если Ксения кому-то пожелает добра или благословит, то и сбудется, человека ждет радостное событие в жизни. А некоторых блаженная упрекала недостойным поведением. Часто в таких случаях происходило обратное — полоса неудач. Стали проявляться и исходящие от Ксении чудеса. Так, она помогла каменщикам, когда у тех закончились кирпичи — они вдруг удивительным образом появились. Ленинградцы, сохранявшие веру, обращались с молитвами за помощью к блаженной Ксении в годы тяжелейших блокадных испытаний. И, по многочисленным свидетельствам, это всегда помогало! Сегодня нам вновь нужна крепкая вера, ее возрождение, обращение к святоотеческим традициям тех, кто, может быть, поколебался в вере или хочет ее обрести.