Новый храмовый комплекс на Левобережье в Томске заложат 12 июня

На территории храмового комплекса планируют обустроить детскую площадку. Фото: Томская епархия

В День России, 12 июня, будет освящен закладной камень в основание нового храма на Левобережье, сообщает епархия Томской области. Располагаться храм Входа Господня в Иерусалим будет на въезде в Томск, возле нового микрорайона «Левобережный лайф».

Напомним, что о строительстве храма на Левобережье стало известно в мае 2022 года. Участок находится рядом с озером Боярское, неподалеку от ведущих в Томск дорог. Здесь планируют обустроить сквер и цветники, сделать детскую площадку.

«Задуманный в шатровом стиле, храм высотой 40 м. и рядом стоящая часовня высотой 25 метров будут видны каждому, кто въезжает и выезжает из Томска по Коммунальному мосту», - говорится в сообщении на сайте епархии.

Томская епархия сообщает, что чин освящения состоится в 15.00. Всех, кто захочет в нем поучаствовать, довезут до места на бесплатном автобусе. В 14.00 он отправится от Воскресенской церкви, а в 14.15 – от Богоявленского кафедрального собора.