Томичам рассказали о правилах полива в жару Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области не спадает жара. В связи с этим у многих дачников возникает вопрос, как правильно поливать грядки в такую погоду, чтобы не навредить растениям. Ответ подготовила редакция «АиФ-Томск».

Поливать растения нужно утром или вечером, когда жара спадает. Лучше использовать для полива не холодную, а теплую воду. Сделать это не так сложно. Можно просто установить на участке бочку и заполнить водой из шланга: за день она прогреется до комфортной для растений температуры.

Важно помнить, что влага нужна корням, а не листьям растений. Если струя при поливе будет слишком сильной, вода может оголить корни, что негативно скажется на росте растений. Если на почве образовалась корка, ее нужно прорыхлить. Через разрыхленную почву влага быстрее попадает к корням, к тому же, на полив такой земли нужно меньше воды.

Еще одна ошибка – слишком обильно поливать растения. Так часто делают дачники, которые приезжают на свой участок только в выходные. Но влага даже после обильного полива быстро испаряется, а все остальные дни грядки сохнут, и это плохо влияет на будущий урожай.