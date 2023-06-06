Уголовное дело возбуждено после возгорания на заправке в Томске

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: СК по Томской области

После возгорания на заправке в Томске было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Томской области. Напомним, что происшествие случилось вечером 5 июня. При обслуживании цистерны из-под бензина произошел хлопок, а следом – возгорание.

«Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - уточнили в СК по Томской области.

Напомним, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них находится в реанимации. Губернатор Мазур после случившегося поручил проверить все заправки в регионе. А следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.