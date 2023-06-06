"Томичам на заметку": Аршавин рассказал, что российские тренеры не востребованы в Европе

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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» выразил мнение, что российские тренеры не востребованы в Европе. Также заместитель генерального директора сине-бело-голубых заявил, что клуб не намерен отпускать Сергея Семака.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.

Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — заявил Аршавин.

«Зенит» стал чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав за 30 игр 70 очков. Это пятое подряд чемпионство команды Сергея Семака.

На втором месте расположился ЦСКА, на третьем «Спартак», а на четвертом — «Ростов».