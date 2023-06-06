Фестиваль томского кино пройдет в Томске с 10 по 12 июня

Фото: Николай Галкин

В Томске с 10 по 12 июня пройдет показ фильмов и анимаций томских режиссеров в рамках первого фестиваля регионального кино «Наш конёк», сообщают организаторы.

Фильмы будут показывать в амфитеатре на набережной реки Ушайки, некоторые показы запланированы в зал областной библиотеки имени Пушкина. После показов посетители смогут пообщаться с режиссерами.

На фестивале жители и гости города увидят документальные ленты, спортивные мелодрамы, комедии, драмы, боевики, фантастику, мультфильмы и другое.

«Цель у фестиваля прежде всего просветительская. За последние 8 лет в Томской области силами энтузиастов развивается региональный кинематограф. Мы хотим показать наши с коллегами результаты за эти годы и констатировать, что кино в Томске есть. И оно с каждым годом растёт по качеству», — рассказали организаторы.

В воскресенье, 11 июня, мероприятие посетит специальный гость — московский режиссер Роман Каримов, который покажет свою культовую комедию «Неадекватные люди».

Также томичам покажут крупнейшие томские премьеры — «Соцсети», «Боевая система» и «Вера».

Вход на все дни бесплатный. Начало показов с 10:00 до 23:00.