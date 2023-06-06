Большегрузам вновь запретят проезжать по Коммунальному мосту в Томске на сутки

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В Томске 7 июня вновь на сутки ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту. В этом время дорожники будут укладывать бетон, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 21:00 7 июня до 21:00 8 июня. Движение будет запрещено для автомобилей массой более 5 тонн.

«Ограничения связаны с проведением подрядчиком работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты и позволят исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей», — говорится в сообщении.

Жителям Томска напоминают, что запрет на проезд грузовиков по мосту днем продолжает действовать.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировано маршрутов.