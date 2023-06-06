Депутат думы Томска попросил проверить высказывания Алексея Диденко об украинском языке

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Депутат думы Томска от фракции «Яблоко» Василий Еремин попросил проверить слова депутата Госдумы от Томской области Алексея Диденко об украинском языке и государстве.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) заявил, что «никакого украинского языка быть не должно». По мнению депутата, изучать украинский язык могут только военные переводчики.

«Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектовать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом чудовищном языке», – цитирует Диденко РИА новости.

На высказывание депутата обратили внимание в думе Томска во вторник, 6 июня. Василий Еремин обратился к прокурорам с просьбой проверить слова Диденко.

«Хотелось бы обратиться к господам прокурорам: это ли не разжигание национальной розни? Прошу провести расследование и привлечь к уголовной ответственности Алексея Николаевича Диденко по данной статье Уголовного кодекса», — сказал депутат Василий Еремин.