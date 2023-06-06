Приют «Верный друг» выиграл аукцион на отлов бездомных собак в Томске

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Приют «Верный друг» победил в аукционе на отлов бездомных животных в Томске до конца 2023 года. Об этом сообщила начальник единой службы отлова и приюта «Верный друг» Алена Можейко.

Напомним, в конце 2022 года были скорректированы требования к организации процесса отлова животных. Власти, отправлявшие заказы компании «Верный друг», заявили, что исполнитель не справляется с своими обязанностями, и частично перестали оплачивать работу. В апреле 2023 года контракт с единой службой отлова, функционировавшей с 2015 года, был расторгнут. Начальник Департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович заявил, что подрядчик работает с заявками очень долго, из-за чего томичи подвергаются опасности. Новым временным подрядчиком по отлову стало северское ООО «СОПБЖ».

Аукцион на поиск нового подрядчика по отлову бездомных животных в Томске был объявлен в конце мая. Срок контракта составляет до конца 2023 года, цена контракта — 7 млн рублей. На участие в конкурсе было заявлено две компании. Победителем стал «Верный друг», который предложил наименьшую сумму в размере 6 млн рублей.

Как сообщила Алена Можейко, контракт с мэрией находится на стадии подписания. Приют приступит к работе сразу после данной процедуры.

По новому контракту, по словам Можейко, цена на стерилизацию была снижена в два раза. Также в контракте установлены низкие цены на кремацию.