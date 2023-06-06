В Стрежевом спасли попугая, который застрял на опоре линии электропередач

Фото: Газета "Северная звезда"

В Стрежевом спасли попугая Лару, которая 5 июня вечером улетела из цирка в нефтеграде и обосновалась на опоре линии электропередач. Спускаться вниз попугай не собирался, а для спасения требовалось техника, пишет стрежевская газета «Северная звезда».

Попугай Лара является членом небольшой цирковой труппы, которая находилась с гастролями в Стрежевом. Попугай улетел из цирка 5 июня и обосновался на опоре линии электропередач.

Для спасения попугая требовалась специальная техника, позже её пригнали в нужное место. Попугай испугался и перелетел на березу, которая находилась на закрытой территории местного предприятия.

Через некоторое время разрешение на спасение попугая было получено и Лару сняли с дерева.

Лару спасли около восьми часов вечера, с ней все хорошо.

Как уточнил мэр Стрежневого Валерий Дениченко, цирк вместо с попугаем уже уехал из города.