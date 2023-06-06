Жителя Северска приговорили к обязательным работам и конфискации автомобиля за пьяную езду

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В Северске 64-летнего мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ и конфискации автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в областном прокуратуре.

Суд установил, что в феврале 2023 года мужчина ехал по улицам Северска на автомобиле Honda CR-V и был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов.

После проверки выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав за управление автомобилей в состоянии опьянения. Также он ни раз привлекался к административной ответственности, однако продолжал ездить без прав.

Северский городской суд признал виновным 64-летнего жителя по статье «Управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили прав на 2 года. Также в доход государства у него конфисковали автомобиль, которым он управлял в момент совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил.