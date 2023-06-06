Депутаты городской думы 6 июня назначат дату нового конкурса на пост мэра Томска

Во вторник, 6 июня, в думе Томска состоится очередное собрание. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 6 июня, в думе Томска состоится очередное собрание, на котором депутаты назначат дату нового конкурса по отбору кандидатов на должность мэра. Об этом сообщается на официальном сайте городской думы.

Первый вопрос повестки собрания коснется проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра города Томска. Также будет рассмотрен вопрос о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность градоначальника от городской думы.

Всего в повестке назначено 20 вопросов, среди них утверждение исполнения городского в 2022 году, утверждение прогнозного плана приватизации имущества на 2023 год, обсуждение предложения о возвращении прямых выборов мэра.

Также депутаты планируют обсудить ремонт школ, детских площадок, сетей, а также вопрос об организации ярмарок.

Часть вопросов была перенесена с майского собрания гордумы.