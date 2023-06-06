Томские ученые предложили использовать «горючий лед» для тушения пожаров

Ученые ТПУ предложили тушить пожары с помощью "горючего льда". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета изучают процесс тушения пожаров с помощью газовых гидратов или искусственного горючего льда. Данный метод показал свою эффективность в более 200 экспериментах. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Газовые гидраты — это соединения из газа в ледяной и водной оболочке, которые добывают со дна морей и океанов и называют замерзшим топливом будущего, или горючим льдом. Одно из направлений их использования —локализация и подавления возгораний», — пояснили в ТПУ.

По словам профессора научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Павла Стрижака, главное при тушении пожара — снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения и ликвидировать доступ продуктов сгорания. Сегодня для успешной ликвидации пожаров широко используются газовые, жидкостные и пенные системы, то есть лед, вода и инертный газ. Все это есть в составе газового гидрата.

Ученые провели более 200 экспериментов по локализации и подавлению горения различного вида топлива. Для этого они создали условия возгорания распространённых ситуаций возникновения пожара. Эксперименты проводились в помещениях и на открытой местности.

«Мы установили, что для блокирования и подавления горения в состав гидрата должен входить инертный газ. Самые доступные по стоимости и эффективности — углекислый газ и фреон. Эксперименты проводились с газовым гидратом в форме порошка и таблетированных образцов. Его мы сбрасывали на очаг горения сверху и делали из него заградительную полосу. Результаты показали эффективность технологии, — рассказал инженер-исследователь Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Никита Шлегель.

Ученые считают, что основной причиной, по которой газовые гидраты не используют для тушения является отсутсвие данных о том, в каких условиях горения они эффективны, а также в транспортировке и хранения подачи гидрата в зону горения.