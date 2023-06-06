С начала СВО помощь фронту от «Единой России» составила 7 млрд рублей

В помощь бойцам были переданы прицелы, монокуляры, дульные пламегасители и специальные защитные ноутбуки Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», – отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

Как сообщил Александр Сидякин, руководитель Центрального исполкома «Единой России», помощь подразделениям русской армии и добровольческим отрядам осуществляется по всей линии фронта. «Мы привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. И знаем, что все необходимое доходит точно до «передка», - рассказал он, добавив, что в общей сложности партия с начала СВО уже собрала более 7 млрд рублей на помощь фронту.

На сайте уточняется: 18 апреля подписано соглашение с Фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов, поддержку волонтеров ЕР.

Также сообщается, что при поддержке фонда секретарь Генсовета партии Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Кроме этого, был передан груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

Сенатор, член Президиума регионального политсовета «Единой России» в Томской области Владимир Кравченко, посетивший Донбасс в составе делегации, рассказал, что, помимо продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, в помощь бойцам были переданы прицелы, монокуляры, дульные пламегасители и специальные защитные ноутбуки.

- Кроме того, перед нами стояла задача выявить основные потребности бойцов. При непосредственном общении с нашими военнослужащими выяснили, в чем больше всего они нуждаются. На сегодняшний день это тепловизоры, прицелы, а также дроны. Всё это будет нами учитываться при формировании следующего груза, - отметил Владимир Кравченко.