Пятый класс пожароопасности сохранится в Томской области с 6 по 13 июня

В Томской области сохраняется высокий класс пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области с 6 по 13 июня сохранится чрезвычайный пятый класс пожароопасности. В это время томикам необходимо соблюдать меры безопасности, сообщили в мэрии.

По данным томского гидрометцентра, в Томске и области с 6 по 13 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс.

Напомним, в Томской области с 15 мая установлен особый противопожарный режим.В этот период запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

В мэрии отмечают, что в городе организовано ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, которые оснащены средствами пожаротушения. Также ведется профилактическая работа с населением.