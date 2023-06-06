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НовостиОбщество6 июня 2023 0:10

Жара до +37 градусов ожидается в Томске во вторник

существенных осадков не ожидается
Алёна Мищенко
В Томске 6 июня будет аномально жарко.

В Томске 6 июня будет аномально жарко.

Фото: Анна Ковалёва

Во вторник, 6 июня, в Томске ожидается аномально жаркая погода до +37 градусов и небольшой ветер, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске будет переменная облачность, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +35…+37 градусов.

В Томской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 2-7 м/с, с усилением 12 м/с. Температура днем составит +33…+38°С, местами +27…+32°С.