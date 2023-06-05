Экспортеры Томской области смогут вывозить лес через ближайшие погранпункты

Список пунктов, открытых для экспорта, был расширен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспортеры леса из Томской области смогут использовать для отправки своей продукции пограничные пункты, которые располагаются в регионах Сибири – в Омской области и Алтайском крае. Этой новостью в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Владимир Мазур.

В конце 2022 года был изменен порядок экспорта. И ближе всего к Томской области оказался погранпункт в 1400 километрах – в Курганской области.

«Это далеко и дорого для наших предприятий», - написал губернатор Мазур.

Чтобы изменить ситуацию, в феврале 2023 года в Правительство РФ направили обращение. И оно было услышано. Список пунктов, открытых для экспорта, был расширен: соответствующий документ опубликовали на официальном портале. Он ступает в силу после публикации.

Напомним, что в ОЭЗ «Томск» в 2023 году начнут строить инжиниринговый центр.