В честь Дня города в Томске 7 июня состоятся мероприятия Фото: Ксения Высотина

В Томске 7 июня состоятся мероприятия в честь Дня города. Так, мэрия сообщает, что в 15.00 на Воскресенской горе начнется квиз «419 страниц истории».

«Для участников придумали визуальные, аудиальные и текстовые вопросы», - рассказали о квизе в пресс-службе мэрии.

Чтобы поучаствовать в квизе, нужна команда – пять человек. Если собрать единомышленников заранее не получится, то можно будет сделать это и на месте, объяснил организаторы. Единственное условие – для участия в квизе нужно пройти регистрацию.

Вечером 7 июня томичей приглашают на Новособорную площадь: в 18.30 здесь начнется концерт. Для гостей праздника будут выступать джазовый оркестр «ТГУ-62», лауреат международных конкурсов «Поющая Сибирь» и «Jazz birds» Александра Архипенко, лауреат международного конкурса «Союз талантов России» Анастасия Сатарова и солист Томской областной государственной филармонии Евгений Штейнмиллер.

Напомним, что в Томске три раза в день можно увидеть светомузыкальное шоу на фонтанах.