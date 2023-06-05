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НовостиОбщество5 июня 2023 9:28

Появилось видео с места экстренного приземления воздушного шара под Томском

Никто из находившихся в корзине шара не пострадал
Александра Тайбатрова

Стали известны подробности экстренного приземления воздушного шара возле села Тахтамышево в Томском районе. Видео с места опубликовали в Telegram-канале Mash Siberia.

Когда томичи увидели, что шар приближается к земле, то испугались, что шар терпит крушение, и бросились на помощь.

«Оказалось, что шар специально приземлился на опушку», - сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

Шаром управлял томич Василий Котченко, вместе с ним были двое коллег. Хотя приземление было запланированным, поспешившие к тому месту томичи все-таки помогли экстремалам – поучаствовали в сборке шара.