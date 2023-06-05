Томская прокуратура потребовала скорректировать перечень работа на озере Беленькое

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку работ по очистке озера Беленькое. Фото: прокуратура Томской области

Томская межрайонная природоохранная прокуратура при участии регионального отдела водных ресурсов и Биологического института НИ ТГУ провела проверку работ по очистке озера Беленькое. В ходе проверки выяснилось, что в перечне запланированных работ есть те, которые могут нанести ущерб природе. Речь идет про снос деревьев и кустарников на участке вокруг озера, а также про проведение работ по выемке донных отложений с использованием экскаватора.

«Директору подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Также представление вынесли и.о. начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате перечень работ, которые планируется провести на озере, был скорректирован. Также уполномоченный орган согласовал проведение очистки озера с помощью плавучего земснаряда «Watermaster» или подобного оборудования, а не экскаватора.

Ранее в проект очистки озера вносили правки из-за жалоб томичей. Также ситуацию с озером планируют рассмотреть на заседании гордумы 6 июня.