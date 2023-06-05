Аллею возле дома ветерана ВОВ благоустроят в Томске

В Томске благоустроят аллею по улице Пушкина
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Томске благоустроят аллею по улице Пушкина, 52-54, сообщает мэрия. По соседству с аллеей проживает ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко.
«Подрядчик уложит новую тротуарную плитку, установит лавочки, проведет озеленение», - рассказали о подробностях благоустройства аллеи в пресс-службе мэрии.
Пожелания ветерана учли при определении объектов, за которые предлагали проголосовать томичам. В прошлом году жители Томска поддержали благоустройство этой аллеи. А сейчас работы здесь уже идут.
Напомним, что в Томске подвели итоги голосования за объекты благоустройства.