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НовостиОбщество5 июня 2023 8:41

Аллею возле дома ветерана ВОВ благоустроят в Томске

Аллея находится на улице Пушкина
Александра Тайбатрова
В Томске благоустроят аллею по улице Пушкина

В Томске благоустроят аллею по улице Пушкина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске благоустроят аллею по улице Пушкина, 52-54, сообщает мэрия. По соседству с аллеей проживает ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко.

«Подрядчик уложит новую тротуарную плитку, установит лавочки, проведет озеленение», - рассказали о подробностях благоустройства аллеи в пресс-службе мэрии.

Пожелания ветерана учли при определении объектов, за которые предлагали проголосовать томичам. В прошлом году жители Томска поддержали благоустройство этой аллеи. А сейчас работы здесь уже идут.

Напомним, что в Томске подвели итоги голосования за объекты благоустройства.