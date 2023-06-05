В Томске из-за аномальной жары усилили полив городских улиц

В Томске усилена работа по поливу дорог из-за жары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске усилили полив городских улиц на время аномальной жары. В среднем на дорогах города работает около девяти поливальных машин, сообщает мэрия.

«Сегодня утром во время селекторного совещания и.о. мэра Томска поручил вдвое увеличить полив улично-дорожной сети на ближайшие два дня. В это время синоптики прогнозируют аномальную жару в городе», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в среднем на дорогах города работает порядка десяти поливальных машин «ТомскСАХ». Районные администрации поливают дороги второй и третьей категории. Всего в жару работают около 7 поливальных машин.

Полив дорог проводят регулярно для того, чтобы убрать пыль с городских улиц, а также для предотвращения деформации асфальта.