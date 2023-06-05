Более 50 домов в Кировском районе Томска останутся без холодной воды 6 июня

В Томске 6 июня отключат холодную воду в Кировском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 50 домов в Кировском районе Томка останутся без холодной во вторник, 6 июня на весь день. Это связано с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе «Томскводоканала».

«Будет осуществляться переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 160 мм по улице Мокрушина, 12а», — говорится в сообщении.

Новый водопровод проложат для снижения количества повреждений на сетях водоснабжения в этом районе.

Так, с 9:00 до 23:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

- улица Коларовский тракт, 1/4, 3, 3/1, 4;

- улица Мокрушина ул, 1, 1а, 1б, 2а, 3, 5, 5/1, 7, 7/7, 9, 9 стр.1, 9 стр.8, 9 стр.16, 9 стр.16, 9 стр.17, 9 стр.31, 9/24, 9/24, 9/14, 9/30, 9/40, 9а, 10, 10 стр.1,6, 10/2, 10а, 11, 12, 12/1, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 15, 16, 16/2, 18а, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 24а, 26;

- улица Нефтяная, 1 стр.3, 1 стр.4, 1 стр.6, 1 стр.19, 1 стр.21, 5, 5, 5а, 5а, 7, 7, 9, 11, 13, 15;

- поселок Нефтяной, 1в стр,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Жителям Томска приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят запастись водой.