Мужчина разбился насмерть после падения с пятого этажа в Томске

Фото: "Регион-70"

В Томске 4 июня на улице Мичурина мужчина разбился насмерть после падения с пятого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Вчера мужчина разбился на смерть, упав с пятого этажа по улице Мичурина 43. Как говорят соседи, перед падением он громко ругался с женой и после этого упал с пятого этажа», — говорится в сообщении паблика «Регион-70».

По словам очевидцев, спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Журналист «КП-Томск» запросил информацию в СУ СК по Томской области и региональном УМВД.