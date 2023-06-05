«Полноценный член семьи»: жительница Томска рассказала о жизни с немецкой овчаркой

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Жители Томска Екатерина и Сергей в феврале 2022 года взяли в городскую квартиру черную немецкую овчарку. После появления нового члена семьи их жизнь кардинально изменилась, пишет «АиФ-Томск».

Решение взять собаку у томичей было спонтанным. Маленькую породу семья не хотела, поэтому Екатерина и Сергей остановились на черной немецкой овчарке. Назвать собаку решили Альмой.

Двухмесячная Альма смогла освоиться в новом доме буквально через неделю.

«Мы поставили все прививки и начала узнавать про кинологов, так как овчарка — серьезная порода, которой нужны тренировки. Уже в апреле мы сходили на первое занятие, от которого собака была явно не в восторге, она пыталась сбежать с площадки и не знала, что делать. Но уже через полтора месяца стала гонять новичков и стала полноправным членом стаи, за которой до сих пор бегают все кобели», — рассказала Екатерина.

По совету кинологов, томичи стали кормить собаку натуральной пищей, сюда входит каша и мясо.

«С появлением собаки в нашей семье жизнь, действительно, изменилась, нужно вставать на час-полтора раньше, чтобы выгулять Альму, ей нужна полноценная прогулка, а не просто постоять три минуты возле подъезда, как это делают многие владельцы небольших пород», — отметила Екатерина.

Также благодаря Альме семья стала более дисциплинированной, так как за ней нужен постоянный присмотр.

По словам Екатерины, Альма является полноценным членом семьи, который также нуждается в общении. Ранее томичка не могла подумать, что собаки настолько эмоциональны.

«Если Альма сделает что-то не то, то всегда чувствует себя виноватой, ложится на свое место и прижимает уши, словно показывает своим видом, что все осознала и делать так больше не будет», — поделилась томичка.

По мнению Екатерины, собаку можно заводить всем, кто сможет дать ей любовь, заботу и теплый дом.